TRANSGENE : autorisé à démarrer un nouvel essai clinique sur le TG4050

L’autorité de santé britannique, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a autorisé la BioTech Transgene, spécialisée dans les immunothérapies à mener un essai clinique de Phase 1 de TG4050. Ce dernier sera réalisé chez des patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou ayant reçu un traitement adjuvant (traitement de première intention). L’activité antitumorale de TG4050 en monothérapie sera également mesurée. Cet essai multicentrique, ouvert, à deux bras, inclura des patients au Royaume-Uni et en France.Le premier candidat produit issu de la plateforme myvac sera évalué chez des patients atteints de cancer tête et cou HPV-négatif, localement avancé, nouvellement diagnostiqué.TG4050 est une immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) et issue de la plateforme myvac. Ce candidat produit est conçu pour stimuler le système immunitaire des patients et lui permettre de reconnaître et détruire les cellules tumorales. Les cellules tumorales accumulent de nombreuses mutations (néoantigènes), propres à chaque patient, et susceptibles d'être les cibles d'une forte réponse immunitaire.TG4050 a été conçu pour cibler un éventail de ces mutations, sélectionnées au préalable grâce au système de prédiction de néoantigènes, développé par NEC.