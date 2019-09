Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Transgene a dévoilé mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019 et confirmé son calendrier d’annonces cliniques. Ainsi, la biotech qui développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux a accusé une perte nette de 15,34 millions d’euros sur la période, contre une perte nette de 14,87 millions un an plus tôt. La consommation de trésorerie s’est élevée à 4,1 millions d’euros au cours du premier semestre 2019, contre 8,3 millions d’euros un an plus tôt.Les produits opérationnels se sont élevés à 4,9 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 3,6 millions d'euros un an plus tôt.Transgene a par ailleurs confirmé sa prévision de consommation de trésorerie autour de 20 millions d'euros sur l'année 2019.