TRANSGENE : la vente des droits de TG6002 et TG1050 pour la Grande Chine est finalisée

Transgene a finalisé la vente des droits de TG6002 (virus oncolytique) et TG1050 (vaccin thérapeutique contre l’hépatite B chronique) pour la Grande Chine à Tasly Biopharmaceuticals. Toutes les conditions de clôture, y compris le transfert administratif des actifs apportés par Transgene à Tasly Biopharmaceuticals, ont été accomplies et Transgene a reçu 27,4 millions d’actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals valorisées 48 millions de dollars.À l'issue de ces transactions, la société française de biotechnologie détient environ 2,53% du capital de Tasly Biopharmaceuticals, qui a d'ores et déjà annoncé son projet de cotation à la Bourse de Hong Kong. Tasly Biopharmaceuticals contrôle l'ensemble des droits de recherche, développement et commercialisation de T601 et T101 pour la Grande Chine. Ces produits locaux sont issus de TG6002 et TG1050.Transgene poursuit le développement de TG6002 et TG1050 hors de Grande Chine.