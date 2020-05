Transgene : 15 mai 2020 - Transgene et NEC publient des données sur la précision de l'Intelligence Artificielle (IA) utilisée pour la personnalisation du vaccin thérapeutique TG4050

Transgene et NEC publient des données sur la précision de l'Intelligence Artificielle (IA) utilisée pour la personnalisation du vaccin thérapeutique TG4050

Deux essais cliniques de Phase 1 sont en cours avec TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé combinant l'expertise de Transgene en matière de vecteurs viraux avec la technologie d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC pour sélectionner des néoantigènes propres à chaque patient

L'algorithme de prédiction de NEC a identifié avec succès les mutations tumorales immunogènes parmi un grand nombre de cibles potentielles

Les données seront présentées à l'AACR « virtuel » 2020 Session II

Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 15 mai 2020, 7h30- Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux et NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information et de la biométrie, présentent des données supportant la pertinence de la sélection par IA des mutations visée par le vaccin TG4050, même parmi un grand nombre de cibles potentielles. Ces données ont conjointement été générées par les équipes de Transgene et NEC, et par NEC Laboratories Europe GmbH. Elles seront présentées lors du congrès annuel de l'AACR 2020 (American Association for Cancer Research) (congrès virtuel - Session II, 22-24 juin 2020).

TG4050 a été conçu pour cibler jusqu'à 30 néoantigènes, des mutations présentes dans la tumeur, propres à chaque patient et susceptibles de déclencher une réponse immunitaire. Elles sont sélectionnées, parmi un grand nombre de mutations présentes dans la tumeur grâce au système de prédiction de néoantigènes de NEC, une technologie avancée d'intelligence artificielle (IA) qui a déjà été utilisée en oncologie. Le système de prédiction repose sur une expertise en IA de plus de vingt ans. Il a notamment été entraîné sur des données propriétaires qui lui permettent de hiérarchiser et sélectionner avec précision les séquences les plus immunogènes.

Pour évaluer l'exactitude de la prédiction, des échantillons ont été prélevés sur des patients atteints de cancer. Un séquençage génétique a été effectué sur des tissus sains et des biopsies tumorales. Des mutations ont ensuite été identifiées et hiérarchisées en utilisant l'algorithme. Les antigènes sélectionnés ont été évalués en mesurant la fréquence de cellules immunitaires (lymphocytes T) sachant reconnaître spécifiquement ces antigènes. Bien que préliminaires, ces résultats suggèrent que l'algorithme est capable d'identifier des mutations immunogènes rares parmi un grand nombre de mutations identifiées chez les patients.

Transgene capitalise sur son expertise des vecteurs viraux pour intégrer les séquences des néoantigènes sélectionnés dans le génome du vecteur viral MVA (Modified Vaccinia Ankara). Une unité pilote dédiée à la fabrication des lots cliniques individualisés de TG4050 a été créée sur le site d'Illkirch. Elle est conforme aux normes de fabrication pharmaceutique et fournira les doses nécessaires au développement clinique de ce vaccin thérapeutique.

