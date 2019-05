Transgene : 27 mai 2019 - Transgene annonce l'inclusion du dernier patient de l'essai de Phase 2 avec TG4010 + Nivolumab + Chimiothérapie en 1ère ligne de traitement du cancer du poumon au stade avancé

L'association de l'immunothérapie TG4010 et de la chimiothérapie a montré une efficacité significative en termes de taux de réponse, de survie sans progression et de survie globale chez des patients ayant un cancer du poumon non à petites cellules, non épidermoïde au stade avancé dans un essai clinique de Phase 2b (Quoix et al. Lancet Oncol. 2015).

L'essai a pour critère principal l'efficacité antitumorale en termes de taux de réponse objective (ORR) global. Il évaluera également la sécurité, la tolérabilité de la combinaison, d'autres paramètres d'efficacité et des analyses immunologiques. Plus d'informations sur l'essai peuvent être trouvées sur www.clinicaltrials.gov (NCT03353675).

L'essai de Phase 2 évalue la tolérabilité et l'efficacité de la combinaison de TG4010, une immunothérapie active conçue par Transgene et ciblant l'antigène tumoral MUC1, avec Opdivo® (nivolumab), un inhibiteur de points de contrôle immunitaire de Bristol-Myers Squibb, qui lève l'immunosuppression. Ces deux thérapies sont associées à un doublet de chimiothérapie à base de sels de platine.

Strasbourg, France - Le 27 mai 2019, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers et les maladies infectieuses annonce l'inclusion de tous les patients de l'essai de Phase 2 évaluant TG4010 en association avec Opdivo® (nivolumab) et une chimiothérapie standard en 1ère ligne de traitement du cancer du poumon non épidermoïde, non à petites cellules (non-smallcell lung cancer, NSCLC), au stade avancé. Cette étude clinique a inclus des patients dont les tumeurs expriment des niveaux de PD-L1faibles ou indétectables.

À propos de TG4010

TG4010 est une immunothérapie conçue pour exprimer les séquences codant pour l'antigène tumoral MUC1 et la cytokine Interleukine 2 (IL2). Ce vaccin thérapeutique est issu d'une souche virale MVA (Modified Vaccinia Ankara) et induit une réponse immunitaire contre les tumeurs exprimant MUC1. Son mécanisme d'action et son excellent profil de sécurité en font un candidat de choix pour les combinaisons avec d'autres thérapies, dont la chimiothérapie et les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (immune checkpoint inhibitors, ICIs) comme nivolumab. La combinaison de l'immunothérapie TG4010 et de la chimiothérapie a montré une efficacité significative en termes de survie sans progression et de survie globale chez des patients ayant un NSCLC au stade avancé (Quoix et al. Lancet Oncol. 2015).

TG4010 est actuellement développé en première ligne de traitement du NSCLC en association avec nivolumab et la chimiothérapie chez des patients dont les tumeurs expriment PD-L1 à des niveaux faibles ou indétectables (NCT03353675).

À propos du cancer du poumon non à petites cellules

Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus répandus dans le monde avec environ 2,1 millions de nouveaux cas par an. Il représente aussi la principale cause de décès dus au cancer représentant environ 1,7 million de décès (source : Globocan, 2018). Le cancer du poumon est l'un des cancers au pronostic le plus sombre (taux de survie à 5 ans inférieur à 5 % pour le cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé), soulignant l'important besoin médical dans cette indication malgré les progrès récents.

À propos de Transgene :

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.

Les principaux produits en développement clinique de Transgene sont : TG4010, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec, un virus oncolytique contre le cancer du foie et TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers HPV positifs. La Société a également plusieurs autres programmes en développement clinique, dont TG1050 (hépatite B chronique) et TG6002 (tumeurs solides).

Avec sa plateforme Invir.IO™, Transgene capitalise sur son expertise en ingénierie des vecteurs viraux pour concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

myvac™, une plateforme d'immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) intégrant des néoantigènes, vient compléter ce portefeuille de recherche innovant, dont le premier produit TG4050 entre en développement clinique contre les cancers de l'ovaire et cancers tête et cou.

