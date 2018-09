Transgene : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Transgene a accusé au premier semestre 2018 une perte nette de 14,9 millions d'euros contre 18,3 millions d'euros sur la même période de 2017. Une baisse de la perte nette qui s'explique par le repli des dépenses en R&D. Les produits opérationnels se sont élevés à 3,6 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 3,9 millions d’euros un an plus tôt. La trésorerie s'élevait à 33,1 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017.La consommation de trésorerie est de 8,4 millions d'euros au cours du premier semestre 2018, contre 12,3 millions d'euros un an plus tôt (principalement du fait du paiement en 2017 de la prime d'étape de 3,8 millions d'euros soit 4 millions de dollars à SillaJen, Inc.).La société confirme sa prévision de consommation de trésorerie de l'ordre de 25 millions d'euros sur l'année 2018."Nos résultats du premier semestre de 2018 sont conformes à nos prévisions et nous permettent de confirmer notre visibilité financière sur les 12 prochains mois, hors monétisation des actions Tasly Biopharmaceuticals", a commenté Jean-Philippe Del, VP Finance de Transgene.