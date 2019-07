Transgene : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La biotech Transgene a annoncé mardi le succès de l’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 14 juin dernier. Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros (dont 1 euro de valeur nominale et 1,34 euro de prime d’émission). Le taux de souscription est d’environ 114 %. Le produit net de l’opération est estimé à environ 47,0 millions d’euros." Ce financement nous permet de poursuivre le développement de nos plateformes de produits innovantes, Invir.IO et myvac, et de mener à terme le développement clinique de nos actifs les plus matures ", a expliqué Philippe Archinard, le PDG de Transgene." Les fonds levés nous placent aussi dans une meilleure position pour négocier des accords de partenariat et de collaboration sur la base des résultats cliniques importants attendus dès la fin de cette année ", a ajouté le dirigeant.