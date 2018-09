Transgene : La valeur du jour à Paris TRANSGENE pénalisé par une publication un peu décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Transgene abandonne 4,8% à 3,08 euros après la publication de résultats semestriels sans surprise et la mise à jour de son portefeuille de produits en développement. L'"update" a conduit à deux arrêts d’études cliniques et quelques décalages de résultats, note Invest Securities ce matin. Ainsi, les difficultés du recrutement de l'étude évaluant sa molécule TG4010 associé à l'Opdivo de BMS en deuxième ligne du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ont eu raison de son bon déroulement. L'essai a donc été arrêté bien qu'aucun problème de tolérance n'ait été observé."Les attentes dans cette indication ne devaient pas être élevées mais le sentiment négatif risque de faire chuter le cours ce matin", a commenté le broker.En parallèle, les résultats de cette même combinaison en première ligne a été décalé de plus de six mois au second semestre 2019.De plus, le critère d'évaluation principal fixé par Transgene n'a pas été atteint avec Pexa Vec dans le cancer du sein HER2 négatif et sarcome des tissus mous. Ceci induit également l'arrêt de cette étude de phase 1.En parallèle, le groupe a annoncé une réduction de sa perte nette à14,9 millions d'euros contre 18,3 millions d'euros sur la même période de 2017. Une baisse de la perte nette qui s'explique par le repli des dépenses en R&D.La trésorerie s'élevait à 33,1 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 41,4 millions d'euros au 31 décembre 2017.La consommation de trésorerie est de 8,4 millions d'euros au cours du premier semestre 2018, contre 12,3 millions d'euros un an plus tôt (principalement du fait du paiement en 2017 de la prime d'étape de 3,8 millions d'euros soit 4 millions de dollars à SillaJen, Inc.).La société a confirmé sa prévision de consommation de trésorerie de l'ordre de 25 millions d'euros sur l'année 2018."Nos résultats du premier semestre de 2018 sont conformes à nos prévisions et nous permettent de confirmer notre visibilité financière sur les 12 prochains mois, hors monétisation des actions Tasly Biopharmaceuticals", a commenté Jean-Philippe Del, VP Finance de Transgene.Si Invest Securities a souligné les mauvaises nouvelles contenues dans cette publication, Oddo BHF s'est voulu positif. Le broker n'a pas modifié sa vision sur le titre."Le newsflow clinique de Transgene s'avère particulièrement dense et potentiellement transformant dans les prochains mois", a estimé le bureau d'études qui reste à Achat avec un objectif de cours confirmé à 3,9 euros.