Transgene : Vaxxel acquiert la lignée cellulaire DuckCelt-T17 de TRANSGENE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vaxxel SAS, start-up lyonnaise dédiée aux vaccins contre les infections virales respiratoires, annonce l'acquisition de la lignée cellulaire DuckCelt-T17 auprès de Transgene, au terme d'un protocole d'accord dont les termes sont confidentiels. Transgene devient ainsi actionnaire de Vaxxel. DuckCelt-T17 est une lignée cellulaire aviaire cultivée en suspension initialement développée et brevetée par Transgene. Elle est permissive pour un panel de différents virus, dont les virus Influenza et le Metapneumovirus humain et a démontré sa capacité de montée en échelle industrielle." Nous sommes très heureux de cet accord qui va nous permettre de continuer le développement de nos vaccins contre des virus respiratoires, un vaccin monovalent contre le Metapneumovirus humain et un vaccin bivalent contre le Virus Respiratoire Syncytial et contre le Metapneumovirus humain. Ces vaccins constituent un très fort de besoin de santé publique dans le monde. Ces deux virus sont une source majeure de pneumonies et de bronchiolites chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adultes de plus de 65 ans. Sur la base des ventes d'un vaccin qui cible les mêmes populations, le marché potentiel de nos vaccins dépasse 5 milliards d'euros " indique Denis Cavert, Président de Vaxxel SAS." Nous sommes fiers d'accueillir Transgene parmi nos actionnaires. Cela permettra aussi à Vaxxel de bénéficier de l'expérience d'industrialisation de Transgene dans le développement de nouveaux produits biologiques ".