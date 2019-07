Transgene : autorisation de la MHRA pour un essai clinique

10/07/2019 | 18:25

Transgene annonce avoir reçu l'autorisation de l'autorité de santé britannique, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), pour mener un essai clinique de Phase 1 de TG4050.



Ce candidat produit est conçu pour stimuler le système immunitaire des patients et lui permettre de reconnaître et détruire les cellules tumorales.



' Cette étude devrait fournir des données démontrant l'innocuité et l'immunogénicité de TG4050. Je suis convaincu que les approches vaccinales personnalisées s'imposeront dans les futurs paradigmes du traitement du cancer et pourraient profondément modifier la manière dont seront traités les patients atteints de tumeurs solides ' a déclaré le Pr Christian Ottensmeier, PhD, FRCP, Professeur de médecine à l'Université de Southampton et investigateur principal de l'essai.



