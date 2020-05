Transgene : et BioInvent présentent des données précliniques démontrant une activité antitumorale remarquable de BT-001 contre les cancers solides

Regulatory News:

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la présentation de nouvelles données précliniques très encourageantes qui démontrent l’important potentiel thérapeutique de BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4, pour le traitement des tumeurs solides. Ces données seront présentées à l’AACR 2020 Virtual Annual Meeting II.

BT-001 est un virus oncolytique (VO) multifonctionnel codéveloppé par BioInvent et Transgene. BT-001 est issu d’Invir.IO™, la plateforme de virus oncolytiques de Transgene basée sur des virus de la vaccine, permettant la production, directement dans la tumeur, de molécules thérapeutiques complexes comme des anticorps. À ce titre, BT-001 encode un anticorps anti-CTLA4 éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), issu de la technologie n-CoDeR®/F.I.R.S.T™ de BioInvent, et une cytokine (GM-CSF).

Principaux résultats :

BT-001, utilisé en monothérapie, a montré une forte activité thérapeutique antitumorale.

Son potentiel curatif a été observé sur plusieurs modèles murins de tumeurs solides (CT26, EMT6, C38, et A20).

La vectorisation présente de nombreux avantages par rapport à l’administration systémique, en particulier pour un anticorps anti-CTLA4. BT-001 permet d’obtenir des concentrations élevées d’anticorps dans la tumeur tout en restant à des concentrations très faibles dans le reste de l’organisme du patient. Par conséquent, l’activité antitumorale de l’anticorps anti-CTLA4 est optimale et les effets secondaires indésirables de celui-ci sont minimisés.

BT-001 améliore l’activité antitumorale des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire (ICI) comme les anti-PD-1/PD-L1. Ceci permet d’envisager des combinaisons de BT-001 avec d’autres immunothérapies, dont les ICI.

Ces résultats prometteurs seront présentés lors de la deuxième session virtuelle du congrès de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 22 au 24 juin 2020. Le résumé (abstract) a été mis en ligne aujourd’hui sur le site de l’AACR.

BT-001 combine trois axes thérapeutiques ayant déjà démontré une activité chez l’Homme, à savoir l’oncolyse, l’inhibition de la voie CTLA4 et la stimulation de la voie GM-CSF. Ils permettent d’induire des changements du microenvironnement tumoral.

Dans le contexte clinique actuel, Transgene et BioInvent sont convaincus que BT-001 peut être utilisé en monothérapie ou en combinaison avec les traitements standards comme les thérapies anti-PD1/PD-L1. Ces associations thérapeutiques ont pour but d’obtenir de meilleurs résultats cliniques pour les patients atteints de tumeurs solides.

Éric Quéméneur, Pharm. D., Ph. D., Directeur Général Adjoint, Directeur Recherche et Développement de Transgene ajoute : « Les résultats précliniques obtenus avec BT-001 sont remarquables et nous sommes convaincus qu’il démontrera son efficacité dans le traitement des tumeurs solides. Nous avons soumis la première demande d’autorisation d’essai clinique en mars 2020. Nous mettons tout en œuvre pour faire entrer en clinique BT-001, notre premier virus oncolytique multifonctionnel issu de la plateforme Invir.IO™, avant la fin de 2020, malgré les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. »

Martin Welschof, PDG de BioInvent, déclare : « Nous sommes très heureux de présenter ces données sur BT-001, qui indiquent que le virus oncolytique permet de cibler plusieurs types de cancers. Il s’agit d’une nouvelle démonstration de la complémentarité de la plateforme technologique de BioInvent et de la technologie de Transgene. Nous sommes impatients d’étudier plus en profondeur le potentiel de cette approche thérapeutique prometteuse ».

Titre du poster : BT-001, an oncolytic Vaccinia virus armed with a Treg-depletion-optimized recombinant human anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment . – BT-001, un virus oncolytique de la Vaccine, armé d’un anticorps anti-CTLA4 humain recombinant et optimisé pour dépléter les T-reg, et de GM-CSF, pour cibler le microenvironnement tumoral

: . – BT-001, un virus oncolytique de la Vaccine, armé d’un anticorps anti-CTLA4 humain recombinant et optimisé pour dépléter les T-reg, et de GM-CSF, pour cibler le microenvironnement tumoral Auteurs : Jean-Baptiste Marchand, Monika Semmrich, Laetitia Fend, Matilda Rehn, Nathalie Silvestre, Ingrid Teige, Johann Foloppe, Linda Mårtensson, Eric Quéméneur, Björn Frendeus

Jean-Baptiste Marchand, Monika Semmrich, Laetitia Fend, Matilda Rehn, Nathalie Silvestre, Ingrid Teige, Johann Foloppe, Linda Mårtensson, Eric Quéméneur, Björn Frendeus Numéro de l’abstract : 2902

: 2902 Date : 22-24 juin 2020

: 22-24 juin 2020 Session : Inflammation, Immunity, and Cancer / Modifiers of the Tumor Microenvironment 2

Numéro du poster : 5602

Le résumé du poster (abstract) peut être téléchargé sur le site de l’AACR.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

À propos de BioInvent

BioInvent International AB (OMXS : BINV) est une société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants en oncologie. Deux programmes font actuellement l’objet d’essais cliniques de Phase 1/2 pour le traitement des cancers hématologiques et des tumeurs solides. Deux programmes précliniques devraient entrer en clinique d’ici la fin de l’année 2020. F.I.R.S.T™, la plateforme technologique brevetée et validée de BioInvent permet d’identifier simultanément les cibles et les anticorps qui s’y lient pour générer de nombreux candidats médicaments prometteurs ; ceux-ci viennent élargir le portefeuille de produits développés en propre, ou peuvent faire l’objet d’accords de partenariat et de licence.

La Société génère des revenus à partir de collaborations de recherche et d’accords de licence avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, ainsi qu’à partir de la production d’anticorps pour le compte de tiers dans l’unité de production entièrement intégrée de la Société. Pour plus d’informations, merci de visiter : www.bioinvent.com9

