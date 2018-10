Transgene : protocole d'accord avec NEC

30/10/2018 | 11:02

Transgene et NEC Corporation annoncent la signature d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) portant sur une collaboration stratégique dans le traitement des tumeurs solides.



Elles combineront les capacités de prédiction de néoantigènes de l'Intelligence Artificielle de NEC et la plateforme technologique myvac de Transgene pour évaluer en clinique, dès 2019, le potentiel de l'immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral MVA.



Le co-investissement de NEC et Transgene couvrira les premières étapes de développement de cette immunothérapie innovante, notamment les essais cliniques dans le cancer de l'ovaire et les cancers de la tête et du cou HPV-négatifs.



