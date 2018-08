Transgene : transactions avec Tasly finalisées

21/08/2018 | 07:52

Transgene annonce la finalisation des transactions signées le 10 juillet avec Tasly Biopharmaceuticals : T601 et T101, qui intègrent respectivement les technologies brevetées de TG6002 et TG1050, sont dorénavant développés par Tasly pour les patients de Grande Chine.



Toutes les conditions de clôture, y compris le transfert administratif des actifs apportés par Transgene à Tasly, ont été accomplies et Transgene a reçu 27,4 millions d'actions nouvelles de cette entreprise valorisées 48 millions de dollars.



À l'issue de ces transactions, Transgene détient environ 2,53% du capital de Tasly Biopharmaceuticals, qui a d'ores et déjà annoncé son projet de cotation à Hong Kong. Le français poursuit le développement de TG6002 et TG1050 hors de Grande Chine.



