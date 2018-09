Transgene : Oddo confirme sa vision sur le titre

20/09/2018 | 12:05

Oddo estime que la publication des résultats est sans surprise et n'entraîne pas de modification sur sa vision sur le titre. ' Le newsflow clinique de Transgene s'avère particulièrement dense et potentiellement transformant dans les prochains mois ' indique le bureau d'analyses. Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 3,9 E.



' Le résultat net s'établit ainsi à -14.9 ME. Au 30 juin 2018, la trésorerie de Transgene s'élevait à 33.1 ME soit un cash burn de 8.4 ME sur la période, une position cash qui devrait lui assurer de la visibilité jusqu'à fin T3 2019 ' indique Oddo dans son étude du jour.



Oddo rappelle que Transgene avait cédé ses droits du TG6002 et du TG1050 en Chine à Tasly contre 48 M$ en actions. ' Une opération qui permettrait à moyen terme à Transgene d'avancer sereinement le développement des différents actifs de son pipeline '.



' Un pipeline qui pourrait connaître un newsflow potentiellement transformant pour les prochains mois avec notamment la publication des premières données des études de ses 2 technologies avec des checkpoint inhibitors (PD1) '.



