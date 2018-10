Communiqué de presse

Résultats semestriels 2018 : amélioration de la rentabilité du Groupe.

Suresnes, le 26 octobre 2018

Le Groupe Traqueur, leader de l'après-vol et expert en solutions de géolocalisation, annonce ses résultats pour le premier semestre 2018.

En millionsd'euros (M€) 30.06.2018* (6 mois) 30.06.2017* (6 mois) Chiffre d'affaires 7,1 8,0 Résultat d'exploitation (0,9) (1,6) Résultat financier - (0,1) Résultat courant avant impôt (0,9) (1,7) Résultat exceptionnel (0,2) (7,4) Dont correction d'erreur - (7,6) Impôt sur les sociétés - (0,1) Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition - (2,2) Résultat net part du Groupe (1,1) (11,4)

* Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Activité du premier semestre :

L'activité du Groupe Traqueur s'est établie au 30 juin 2018 à 7,1M€, en recul de 11% au regard de la périodeprécédente.L'arrivée d'une nouvelle équipe commerciale sur lafin du 1ersemestre 2018 doit permettre le déploiement de nouvelles offres, tant sur le marché B2C que B2B.

Le résultatd'exploitations'établit à -0,9M€au 1ersemestre 2018. Il s'améliore de 43% par rapport au 1ersemestre 2017 grâce à un meilleur pilotage de la marge commerciale et à une diminution de la masse salariale.

Pour rappel, au 1ersemestre 2017, une correction d'erreur comptableportant principalement sur les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires «Abonnements » avait été portée au résultat exceptionnel pour un montant de -7,6M€et une dépréciation à caractère exceptionnelledes écarts d'acquisition de-2,2M€ avaitégalement été comptabilisée, amenant ainsi le résultat net part du Groupe à un montant de -11,4M€.

Au 1ersemestre 2018, après prise en compte de la charge d'impôt, du résultat financier, et du résultat exceptionnel, le résultat net part du Groupe s'établit à -1,1M€.

Situation financière au 30 juin 2018 :

Le groupe présente des fonds propres à hauteur de -10,9M€ etune trésorerie de 0,2M€ pour un endettementfinancier de 1,4M€au 30 juin 2018.

Par ailleurs, la société Coyote System SAS s'est engagée à apporter son soutien financier à la société Traqueur S.A., dès que nécessaire, au cours d'une période de 18 mois à compter du 31 décembre 2017 et quis'achèvera le 30 juin 2019, afin de lui permettre d'honorer ses dettes à bonne échéance et de poursuivre sonactivité normale sans aucune interruption.

Perspectives :

Le premier semestre a été marqué par le dénouement, le 29 janvier 2018, d'une seconde OPA déposée parla société Coyote System visant les actions Traqueur : la part de détention de capital par Coyote System est ainsi passée de 48,94% à 66.58%. Cette opération renforce la stratégie du Groupe de devenir un leader des services connectés pour les conducteurs.

Sur le marché des entreprises, le Groupe souhaite accélérer son développement autour d'une offremodulable de trois services, à des tarifs très attractifs : le service de récupération des véhicules volés et de gestion de flotte proposés par le Groupe Traqueur seront associés aux services communautaires Coyote.

Sur le marché des particuliers, le Groupe souhaite poursuivre son développement et présente actuellementà ses partenaires une nouvelle offre commerciale pour l'exercice 2019.De nouvelles fonctionnalités sont attendues en 2019 sur sa balise Nano, permettant au groupe des services innovants dans le cadre de l'activité« Après-vol », à des coûts moindres.

À PROPOS DE TRAQUEUR

Le Groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les marchés del'après-vol, des solutions télématiques et de la voiture connectée. Acteur incontournableen France, le Groupe TRAQUEUR place l'innovationau cœur de son activité et est l'un des pionniers de l'Internet des Objets et du M2M. L'expertise du Groupe s'exprime à travers plusieurs grands domaines d'applicationet notamment :l'après vol et la sécurisation d'actifs, les services de géolocalisation et solutions télématiques|WWW.TRAQUEUR.COM

