Le constructeur de camions Traton redémarre sa production

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur de camions Traton, filiale de l'allemand Volkswagen, a annoncé mercredi que la production de ses différentes marques allait redémarrer, après la fermeture de ses sites à la mi-mars pour protéger ses employés du coronavirus.

Scania Vehicles & Services fera un test de redémarrage de la production en Suède et aux Pays-Bas pendant deux jours et les sites en France et au Brésil reprendront leur activité une semaine plus tard, a indiqué la société.

La production de MAN Truck & Bus sera relancée le 27 avril, tout comme celle de Volkswagen Caminhoes e Onibus au Brésil.

L'usine VWCO de Queretaro, au Mexique, rouvrira le 4 mai, a ajouté Traton.

L'entreprise maintiendra une politique de distanciation sociale et modifie ses processus de production afin d'augmenter l'espace entre ses employés, at-elle précisé.

-Jessica Sier, Dow Jones Newswires

(Version française Lydie Boucher) ed : ECH

