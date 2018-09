Travel Technology Interactive : Chiffre d’affaires du premier semestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le Jeudi 13 Septembre 2018 - 19h00

Hors effets taux de change défavorables, le chiffre d'affaires au 1er semestre 2018 du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est resté stable à 2,6 M€ (versus 2,4 M€ sans retraitements)

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport, publie ce jour son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018.

Hors effets taux de change défavorables du Real Brésilien et du Dollar, le chiffre d'affaires est resté stable à 2,6 M€ sur le premier semestre.

Les baisses du Réal Brésilien et du Dollar ont impacté négativement le chiffre d'affaires du Groupe qui affiche à 2.401 K€ un recul de 10% par rapport au 1er semestre 2017.

Comparatif du CA des 1ers semestres de 2017 et 2018 :

Chiffre d'affaires consolidés (normes IFRS) s1 2017* s1 2018* % Chiffre d'affaires du Groupe 2 666 2 401 -10% Chiffre d'affaires TTI France 954 881 -8% Chiffre d'affaires TTI do Brasil 1 184 894 -25% Chiffre d'affaires TTI Americas 173 176 +2% Chiffre d'affaires TTI Asie 355 450 +27%

* Comptes non audités.

Comparatif du CA des 1ers semestres de 2017 et 2018 (effets taux de change retraités):

Chiffre d'affaires consolidés (normes IFRS) s1 2017* s1 2018* % Chiffre d'affaires du Groupe 2 666 2 661 0% Chiffre d'affaires TTI France 954 890 -7% Chiffre d'affaires TTI do Brasil 1 184 1 072 -9% Chiffre d'affaires TTI Americas 173 196 +13% Chiffre d'affaires TTI Asie 355 503 +42%

* Comptes non audités.

© TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE S.A. à directoire et conseil de surveillance

Capital social de 1.882.403,04 Euros

Siège social : 11 rue du Colisée 75008 PARIS (France)

RCS PARIS B 480 040 880

TEL : +33 1.71.18.15.15

www.ttinteractive.com

1

La filiale TTI France, qui commercialise les solutions du Groupe sur la zone Europe-Moyen Orient-Afrique voit son chiffre d'affaires passer de 954 K€ au S1 2017 à 881 K€ au S1 2018, soit une baisse de 8%. Cet écart s'explique principalement par le départ ou l'arrêt des opérations de clients (Afric Aviation, Atlas Atlantique Airlines, Fly Kiss, Air Tanzania) qui avaient généré un chiffre d'affaires de 136

K€ sur le premier semestre 2017. Ces départs sont liés à des fins de contrats et/ou faillites. En revanche, l'activité des autres clients de la zone est en progression (+8%). Hors variation du taux de change Euro/Dollar, le recul de la filiale TTI France n'aurait été que de 7%.

La filiale TTI do Brasil, qui gère exclusivement le marché brésilien, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 25% en passant de 1 184 K€ au S1 2017 à 894 K€ au S1 2018. Cette baisse est en grande partie la résultante de la dépréciation du Réal de plus de 20% face à l'Euro sur la période. Hors variation du taux de change Euro/Real, le recul de la filiale TTI do Brasil n'aurait été que de 9%. Par ailleurs, cette baisse est directement imputable aux difficultés économiques et politiques que traverse actuellement le Brésil.

La nouvelle filiale TTI Americas lancée en 2016 voit quant à elle son chiffre d'affaires progresser de 2% à 176 K€. Ce volume d'activité significatif, atteint en seulement 2 ans, confirme la pertinence du

lancement de cette filiale basée au Panama. La baisse du Dollar de 12% vis à vis de l'Euro a eu un effet défavorable sur la période. Après retraitement de la variation du taux de change du Dollar, l'activité de la filiale TTI Americas aurait progressée de 13%.

Enfin, la filiale TTI Asia, qui gère la zone Asie-Pacifique, enregistre une très forte progression de 27% voyant ainsi son chiffre d'affaires du premier semestre passer de 355 K€ au S1 2017 à 450 K€ au S1 2018. Un bond qui repose sur la dynamique du marché asiatique et en particulier des clients actuels au Myanmar et au Bangladesh. La baisse du Dollar de 12% vis à vis de l'Euro a eu aussi un effet défavorable sur la période. Après retraitement de la variation du taux de change du Dollar, l'activité de la filiale TTI Asia aurait progressée de 42%.

En résumé, il est important de noter que, hors effets taux de change défavorables du Real et du

Dollar sur le semestre, l'activité commerciale du Groupe est restée solide et stable au 1er semestre 2018 à 2,6 M€.

Prochains rendez-vous

-Publication du résultat pour le S1 2018 le 28/09/2018

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)

TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution technologique de gestion d'inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que NEXLOG®, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l'organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd'hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient. La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée Entreprise Innovante par BPI France.

Contact :

Grégoire ECHALIER Président du Directoire +33 1 71 18 15 15comfi@ttinteractive.com

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investisseurs »

