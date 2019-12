Trelleborg : La restructuration engendre une perte de 332 millions de dollars au quatrième trimestre

La société a indiqué son intention de proposer un dividende inchangé de 4,75 couronnes par action pour 2019, car l'ensemble des mesures mises en place ne devraient pas affecter la capacité à distribuer des dividendes. Trelleborg entreprendra également une revue stratégique de ses opérations qui seront désormais considérées comme des "entreprises en développement : "nous mettons maintenant davantage l'accent sur nos activités stratégiquement bien positionnées ", a déclaré Peter Nilsson, PDG de Trelleborg.

Les secteurs d'activité de Trelleborg seront toujours les solutions industrielles (Industrial Solutions), les solutions d'étanchéité (Sealing Solutions) et les systèmes de roues (Wheel Systems), tandis que les systèmes de revêtement (Coated Systems) et de construction offshore seront abandonnés. Peter Nilsson a également signalé que les marges pour les "activités en développement" devaient s'améliorer de manière significative au cours des deux prochaines années : "au fur et à mesure de l'avancée de la restructuration, nous évaluerons en permanence diverses alternatives structurelles ", a-t-il déclaré.

L'action gagne 5.6% aujourd'hui.