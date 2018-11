Trigano : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

27/11/2018 | 11:10

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Trigano, malgré un objectif de cours ramené de 179 à 161 euros, au lendemain de la publication par le fabricant de véhicules de loisirs de résultats 2018 en forte hausse et proches des attentes du bureau d'études.



'Après la forte baisse du titre en Bourse, la valorisation actuelle fait ressortir un indéniable caractère 'Value' avec des ratios 2019 de 8,4 fois le PE, 6,2 fois l'EBITDA soit un niveau inférieur aux multiples constatés lors du rachat d'Hymer', note l'analyste.



Oddo BHF ajoute que pour justifier la valorisation actuelle il faudrait dans son DCF intégrer une baisse du chiffre d'affaires de 4% par an et une marge opérationnelle à terme de 7%, ce qui lui 'semble être un scénario trop pessimiste'.



