Trigano : Oddo BHF reste 'neutre' après les résultats

26/11/2019 | 15:17

Après la publication des résultats annuels, Oddo BHF réitérons une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 100 euros sur Trigano, 'dans l'attente d'une meilleure visibilité sur le chiffre d'affaires 2020'.



Si le bénéfice opérationnel courant est ressorti un peu sous les attentes du bureau d'études (210,4 millions, contre 220 millions), celui-ci souligne des 'propos relativement rassurant sur la croissance des immatriculations en 2020'.



'Incontestablement, si la valorisation actuelle fait ressortir un indéniable caractère 'Value', il convient également de reconnaitre que la visibilité sur la croissance reste faible', prévient-il, pointant par exemple la fiscalité camping-car liée aux normes antipollution.



