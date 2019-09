Trigano : Oddo abaisse sa recommandation et son objectif

26/09/2019 | 08:33

Oddo estime que le groupe a publié un chiffre d'affaires décevant au 4ème trimestre marqué par un recul de 9.4% à 469.8 ME alors que le bureau d'analyse s'attendait à 496.8 ME (consensus 537.5 ME).



' Cette évolution s'explique par un retrait prononcé des ventes de Camping-Car (environ 75% du CA consolidé ; CA T4 -12.5%) ' indiquent les analystes.



Suite à cette publication, Oddo abaisse sa recommandation à Neutre (au lieu d'achat) et son objectif de cours à 100 E (au lieu de 122 E).



Oddo estime que des incertitudes subsistent notamment au RU (15% du CA) pour des raisons économiques (Brexit) mais également suite à des politiques fiscales renchérissant le prix des produits (Taxe CO2 au RU et Suède essentiellement).



' Nous avons révisé en baisse nos estimations de CA 2020 et 2021 de 3.5% en moyenne mais plus significativement au niveau du ROC (respectivement -4.4% et -11%) '.



' Nos BPA sont révisés en baisse de 4.2% en 2020 et de 10.8% en 2021 afin de tenir compte des incertitudes sur la croissance ' rajoute Oddo.



