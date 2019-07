Trigano : Portzamparc espère le 'bout du tunnel'

02/07/2019 | 09:36

Alors que l'action Trigano rebondit de 13% ce matin à la Bourse de Paris après la publication des ventes du 3ème trimestre (T3) 2018/2019, Portzamparc confirme son conseil d'achat sur le dossier. Espérant que 'le bout du tunnel' ait été atteint, les analystes confirment aussi leur objectif de cours de 146 euros.



Selon le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, le point trimestriel de Trigano s'avère 'globalement en ligne avec nos attentes', avec des ventes de camping-cars en hausse de 2,5%.



'Certes, c'est nettement moins que la croissance du marché final (immatriculations + 4,8% et + 6,8% en France en mars et avril, + 0,2%, + 39,8% et + 16,4% sur les mois du T3 en Allemagne), mais les réseaux de distribution ont continué à se séparer des modèles Euro6B et des modèles d'assembleurs concurrents', souligne une note. La direction indique gagner des parts de marché alors que le concurrent Thor/Hymer fait face à des 'difficultés'.



Portzamparc souligne que Thor, dont les ventes étaient orientées négativement aux Etats-Unis au T3, se traite à 6,6 fois en termes de ratio valeur d'entreprise / EBITDA, contre 5,9 fois pour Trigano.















Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.