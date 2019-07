Trigano : chiffre d'affaires supérieur aux attentes d'Oddo

02/07/2019 | 09:54

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 721,6 ME au troisième trimestre, en croissance de 3,2%. Les véhicules de loisirs affichent une croissance de +3,0% et l'activité Equipement des loisirs progresse de +5,2%.



Oddo souligne la bonne tenue de l'activité au 3ème trimestre malgré un contexte perturbé. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 122 E.



Oddo indique que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est supérieur aux attentes : 721,7 ME contre 699,4 ME.



Le bureau d'analyses souligne également un carnet de commandes en progression pour 2020.



' Trigano devrait poursuivre la croissance de son activité en 2019/2020 malgré les incertitudes sur le niveau de la consommation en Grande Bretagne ' indique le groupe.



