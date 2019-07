L'Europe marque une pause, l'élan de la trêve commerciale retombe

Trump comme les opposants anticommunistes pro-occidentaux chinois de Hongkong vont apprendre ce qu’est la culture Chinoise : on réagit jamais à court terme et lance des plans à moyen long terme pour régler le Pb.

Ainsi face à Trump XI laisse tweeter le fou à lier Trump, et prépare depuis plusieurs mois des plans de plusieurs centaines de milliards d’Euros afin que la Chine communiste produise elle-même les composants tant hard que soft produits par des entreprises u.s., japonaises, Coréennes, et Taiwanaises et de Hong-Kong, qu’utilisent tous les fournisseurs Chinois hors Hong-Kong.

De même Hong-Kong ne représentant plus que 4% du Pib Chinois contre 24% il y a 30 ans, Xi va progressivement organiser le rapatriement des fonds Chinois de Hong Kong à la mère patrie, ce qui va siphonner la finance de Hongkong qui nourrit tous les opposants anticommunistes à Hongkong qui n’auront plus qu’à émigrer à Singapour, pour y gouter les délices de cette grande démocratie…..