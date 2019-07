Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les publications de Trigano sont toujours suivies de fortes réactions en Bourse. Celle du troisième trimestre 2018-2019 (clos fin mai) ne déroge pas à la règle. Elle présente toutefois une tonalité nettement plus positive que la précédente puisqu’elle voit le titre du spécialiste des camping-cars et des caravanes bondir de 14,41% à 92,90 euros sur la place de Paris. Les investisseurs semblent saluer la tonalité légèrement moins prudente des perspectives du groupe, le manque de visibilité ayant été le point noir récurrent des dernières communications.Dans le détail, Trigano a réalisé lors de son troisième trimestre 2018-2019 un chiffre d'affaires de 721,6 millions, en progression de 3,2% à données publiées et de 3% à périmètre et taux de change constants. L'activité se répartit entre les véhicules de loisirs (654,7 millions, +3% en publié) et les équipements de loisirs (66,9 millions d'euros, +5,2%).Au troisième trimestre, les ventes de camping-cars (+2,8%) n'ont pas bénéficié complètement de la croissance du marché (+8,2% à fin mai sur 9 mois) en raison de la poursuite de la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution partout en Europe. Cependant, Trigano a de nouveau gagné des parts de marché : +0,4 point sur la période.Concernant ses perspectives, Trigano indique que les nouveaux modèles des caravanes et de camping-cars présentés aux réseaux de distribution au cours des dernières semaines ont reçu un accueil favorable qui s'est traduit par une progression globale des commandes de mise en gamme.Néanmoins, " les distributeurs se sont montrés prudents pour leurs engagements en véhicules de réassort dans l'attente de la réaction des clients aux hausses de tarifs consécutives à l'évolution des motorisations des bases roulantes (entrée en vigueur de la norme anti-pollution Euro 6d) ", ajoute le groupe.Au final, Trigano estime que la bonne orientation du marché du camping-car en Europe et la fin prévisible du déstockage des réseaux devraient lui permettre de poursuivre la croissance de son activité en 2019-2020, malgré les incertitudes sur le niveau de la consommation en Grande Bretagne.