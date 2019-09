TRIGANO : à la traîne au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano a réalisé un chiffre d'affaires 2018/2019 (exercice clos fin août) de 2,3147 milliards d'euros, en hausse de 0,6%. En organique, les ventes accusent un repli de 1,1%. Les ventes de camping-cars (-2,7% à périmètre et taux de change constants) ont été affectées par la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution et par les difficultés de certains marchés impactés par la mise en place de taxes ou par des incertitudes politiques ou économiques.Les ventes de caravanes (+3,7%), de résidences mobiles (+8,6%) et de matériel de camping (+18,4%) ont bien progressé tandis que celles de remorques (+1,6%), d'accessoires pour véhicules de loisirs (-0,2%) et d'équipement de jardin (-0,5%) sont stables.Le quatrième trimestre a été particulièrement maussade pour le groupe. Son chiffre d'affaires a reculé en effet de 9,4% à 518,8 millions (-9,1% en organique).Les ventes de camping-cars (-12,5%) ont été défavorablement impactées par la conjonction de la baisse de production de deux sites liée à la réimplantation des lignes de montage et des difficultés d'approvisionnement des bases roulantes Euro 6d ayant provoqué des arrêts de chaines.Les livraisons de remorques (-2,8%) ont souffert de la baisse des marchés scandinaves.Le quatrième trimestre, en revanche, a connu une activité positive pour les caravanes (ventes +7,5%) et les résidences mobiles (ventes +7,6%).En termes de perspectives, Trigano assure avoir surmonté les difficultés liées à l'introduction des châssis répondant aux nouvelles normes de pollution sans dommage majeur.L'accueil favorable par la clientèle des nouvelles gammes de véhicules et la non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devraient favoriser la progression de l'activité en 2019/2020, a rassuré le groupe.Selon lui, la croissance du marché du camping-car en Europe pourrait cependant être impactée par la persistance d'incertitudes économiques dans certains pays et par des politiques fiscales renchérissant le prix des produits.Toutefois tempère-t-il, les effets potentiels des contraintes fiscales mises en oeuvre récemment devraient être annulés durant l'exercice par la mise en place d'une nouvelle homologation.Dans ce contexte, Trigano restera attentif à l'évolution de ses marchés et cherchera à adapter sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande.Les programmes d'amélioration de productivité seront intensifiés durant l'exercice, de même que les actions de gains de parts de marchés sur l'ensemble du territoire européen.