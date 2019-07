Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano a réalisé lundi soir son point d’activité au titre de son troisième trimestre 2018/2019 (clos fin mai). Ainsi, le spécialiste des camping-cars et des caravanes a réalisé sur la période un chiffre d’affaires de 721,6 millions, en progression de 3,2% à données publiées et de 3% à périmètre et taux de change constants. L’activité se répartit entre les véhicules de loisirs (654,7 millions, +3% en publié) et les équipements de loisirs (66 millions d’euros, +5,2%).Au troisième trimestre, les ventes de camping-cars (+2,8%) n'ont pas bénéficié complètement de la croissance du marché (+8,2% à fin mai sur 9 mois) en raison de la poursuite de la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution partout en Europe. Trigano a cependant à nouveau gagné des parts de marché (+0,4 point sur la période).L'activité commerciale du trimestre a profité de conditions climatiques favorables à l'acquisition de matériels de plein air.Concernant ses perspectives, Trigano indique que les nouveaux modèles des caravanes et de camping-cars présentés aux réseaux de distribution au cours des dernières semaines ont reçu un accueil favorable qui s'est traduit par une progression globale des commandes de mise en gamme.Cependant, " les distributeurs se sont montrés prudents pour leurs engagements en véhicules de réassort dans l'attente de la réaction des clients aux hausses de tarifs consécutives à l'évolution des motorisations des bases roulantes (entrée en vigueur de la norme anti-pollution Euro 6d) ", ajoute le groupe.Avant de conclure : " la bonne orientation du marché du camping-car en Europe et la fin prévisible du déstockage des réseaux devraient permettre à Trigano de poursuivre la croissance de son activité en 2019/2020 malgré les incertitudes sur le niveau de la consommation en Grande Bretagne ".