TRIGANO : évolution de la gouvernance

Trigano a précisé que la succession de François Feuillet se met en place. Le 1er juillet 2020, Stéphane Gigou rejoindra le groupe en tant que directeur général délégué et sera appelé à prendre, à brève échéance, la présidence du directoire de la société et la position de CEO pour l'ensemble du groupe.Aussi, Marie-Hélène et François Feuillet ainsi que Michel Freiche et Paolo Bicci seront renouvelés dans leurs positions au sein du directoire par le conseil de surveillance du 29 juin 2020.Stéphane Gigou, 48 ans, titulaire d'un diplôme économie et commerce de l'université de La Sapienza à Rome, a fait toute sa carrière dans l'Automobile (Renault puis FCA). Il était depuis 2017 directeur général de Fiat Professional.Le groupe ajoute que lorsque Stéphane Gigou remplacera François Feuillet à la Présidence du Directoire, Marie-Hélène et François Feuillet seront nommés membres du conseil de surveillance. Ils seront notamment actifs au sein des comités" Stratégie " et " Audit " de ce Conseil. La famille Feuillet entend maintenir sa position d'actionnaire majoritaire.