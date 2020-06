Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano a fait le point lundi soir sur son activité du troisième trimestre 2019/2020 (clos fin mai). Ainsi, le spécialiste du camping-car a publié un chiffre d’affaires de 391,8 millions d’euros sur la période, soit une baisse de 45,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19. En effet, pendant de nombreuses semaines, l’entreprise a arrêté sa production et ses réseaux de distribution ont dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison.En dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel du troisième trimestre est resté positif, fait remarquer le groupe.Du côté des perspectives, Trigano indique que la levée des mesures de confinement dans la plupart des pays européens dans le courant du mois de mai s'est accompagnée d'une forte augmentation de la fréquentation des points de vente de véhicules de loisirs.L'activité du quatrième trimestre devrait donc être soutenue, mais les ventes de l'exercice 2019/2020 resteront fortement impactées par les pertes de volumes de fabrication enregistrées au troisième trimestre.À court terme, les plus grands salons nationaux (Düsseldorf, Le Bourget et Parme) devraient se tenir au premier trimestre 2020/2021, mais de nombreuses foires et salons d'automne ont d'ores et déjà été annulés en raison de contraintes sanitaires compromettant leur intérêt économique. Dans ce contexte, les distributeurs pourraient être amenés à réduire leurs engagements de mise en gamme.En fonction de l'évolution des marchés, Trigano dit qu'il adaptera ses capacités de production et le niveau de ses frais généraux, mais maintiendra ses programmes d'investissements de productivité et d'amélioration des conditions de travail. Enfin, le groupe restera attentif à toute opportunité de croissance externe.