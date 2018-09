TRIGANO : le titre part en camping, car

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano (-0,26% à 115,60 euros) enchaîne une deuxième séance mouvementée sur la place de Paris, en parvenant toutefois à redresser la barre. Hier, le spécialiste des camping-cars avait dévissé de presque 9% et reculait d'encore 6,50% à la mi-journée. La faute à une opération de M&A au sein du secteur, qui a mis en lumière les éventuelles fragilités du français.Mardi, le fabricant américain de camping-cars, Thor Industries (chiffres d'affaires de 7,2 milliards de dollars), a mis la main sur son homologue allemand Hymer (chiffre d'affaires de 2,59 milliards d'euros).Ce coup de marteau de Thor valorise Hymer 2,1 milliards d'euros, dette comprise. Et c'est là le premier problème pour Trigano puisque cela fait ressortir la valorisation déjà élevée du français. " Les multiples payés confirment que ceux de Trigano sont plutôt exigeants ", analyse Gilbert Dupont.En outre, l'arrivée de l'américain en Europe devrait également intensifier la concurrence avec Trigano, ce qui pourrait déboucher sur une guerre des prix. En conséquence, la relance probable d'Hymer peut clairement constituer une menace pour Trigano.Une menace qui pose cependant question. A priori peu de synergies industrielles sont à escompter (modulo sur les achats) entre Thor et Hymer, estime Gilbert Dupont. L'intéret de Thor pour le marché européen du camping-car semble ainsi résulter d'une volonté de diversification géographique.Au final, " il sera intéressant de voir si la venue des Américains en Europe motivera Trigano à tenter une percée sur le marché US, ce qu'il a toujours refusé de faire jusqu'à maintenant en raison de synergies industrielles inexistantes ", conclut l'analyste.