TRIGANO : les investisseurs saluent le ton plus confiant sur les perspectives

Trigano bondit de 10,71% à 88,40 euros sur la place de Paris en début d’après-midi. Les investisseurs saluent le ton plus confiant adopté par le management pour ses perspectives, reléguant en arrière-plan les résultats annuels dégradés dévoilés par le fabricant de camping-cars et de caravanes.Dans le détail, Trigano dit avoir surmonté les difficultés liées à l'introduction des châssis répondant aux nouvelles normes de pollution sans dommage majeur.En parallèle, l'accueil favorable par la clientèle des nouvelles gammes de véhicules et la non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devraient favoriser la progression de l'activité en 2019-2020, souligne Trigano.Ce dernier prévient cependant que la croissance du marché du camping-car en Europe pourrait être impactée par la persistance d'incertitudes économiques dans certains pays et par des politiques fiscales renchérissant le prix des produits.Dans ce contexte, Trigano intensifiera ses programmes d'amélioration de productivité durant l'exercice, de même que les actions de gains de parts de marchés sur l'ensemble du territoire européen.Enfin, des opérations de croissance externe ciblées pourront être réalisées afin de renforcer l'implantation de Trigano sur les marchés majeurs dans les domaines des véhicules de loisirs, des accessoires et de la remorque.Ces perspectives, à la tonalité plus optimiste qu'à l'accoutumée, permettent aux résultats annuels de passer en arrière-plan. Leur dégradation a d'ailleurs déjà été intégrée dans le cours de Bourse.Lors de l'exercice 2018-2019 (clos fin août), Trigano a publié un bénéfice net de 167,5 millions d'euros, en repli de 10,5%. Le groupe a été pénalisé par la prudence des distributeurs, le durcissement des normes anti-pollution, les atermoiements sur le Brexit et des difficultés de production dans deux usines.De son côté, le résultat opérationnel courant a reculé de 8,8% à 210,4 millions, faisant ressortir une marge de 9%, contre 9,9% lors de l'exercice précédent.Enfin, le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 2,328 milliards d'euros, en croissance de 0,6%.Compte tenu de ses performances, Trigano proposera le versement d'un dividende de 2 euros par action à ses actionnaires.