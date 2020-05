TRIGANO : '' les résultats du second semestre seront fortement impactés par la crise ''

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Trigano a publié un résultat opérationnel courant au premier semestre de son exercice 2019/2020 en baisse de 10,8% à 89,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires durant cette période est en progression de 2,3% à 1,163 millions d'euros. Le résultat net s'établit à 65,7 millions d'euros contre 72 millions l'an passé, soit une baisse de 8,75%. Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs précise que les résultats du second semestre seront fortement affectés par la crise actuelle.Le groupe indique, en revanche que ses perpectives à moyen et long terme sur les principaux marchés européens sont positives. Justifiant que le mode de loisirs rendu possible par le camping-car est un mode individuel qui permet d'éviter les moyens collectifs de restauration, d'hébergement et de transport.Trigano indique que les résultats du premier semestre ont été affectés par un mix des ventes défavorable en termes de marge, par un niveau de productivité inférieur aux attentes dans les usines ayant été réimplantées il y a quelques mois, ainsi que par une augmentation des coûts de garantie.La société ajoute bénéficier d'une structure financière solide s'appuyant sur un montant de capitaux propres élevé et un faible endettement financier. Elle indique que le niveau de la trésorerie de l'entreprise et le bénéfice de facilités de crédit non tirées à hauteur de 138 millions d'euros à ce jour lui permettront de traverser cette crise et d'en sortir renforcée par rapport à la concurrence.