(+9,98% à 6,15 euros)Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs continue sont ascension. Le titre gagne plus de 17% en 5 séances.