Trigano : A suivre aujourd'hui

Trigano a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d’affaires de 518,6 millions d'euros, en croissance de 31,6% grâce à l’intégration d’Adria (contribution de 98,9 millions) et à la normalisation des approvisionnements des composants ayant fait défaut à fin mai. En organique, la croissance est ressortie à 5,5%. Sur l’exercice, Trigano, le chiffre d'affaires a atteint 2,315 milliards d'euros, en hausse de 35,6%. En organique, la croissance s'est établie à 9,5%.L'accueil favorable des nouvelles gammes de véhicules de Trigano, confirmé par les résultats des premiers salons d'automne, permet d'envisager une activité soutenue pour la prochaine saison malgré la volonté des réseaux de distribution de contenir le niveau de leurs stocks, a indiqué Trigano.Le groupe poursuivra sa politique de gains de parts de marché en Europe et achèvera le programme de développement de sa capacité de production entrepris depuis trois ans.L'intégration d'Adria se poursuit conformément aux prévisions et un important programme d'investissement sera mis en oeuvre en Slovénie à court et moyen terme.