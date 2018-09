Trigano : Chiffre d'affaires annuel 2018

Chiffre d'affaires de l'exercice 2017/2018 : 2,3 milliards d'euros (+35,6%)

Trigano a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 518,6M€, en croissance de 31,6% par rapport à l'exercice précédent.

4eme trimestre Du 01/06/18

au 31/08/18 (M€) Du 01/06/17

au 31/08/17 (M€) Variation

(%) dont effet périmètre

(%) ** dont effet taux de change (%) *** Variation à périmètre et taux de change constants (%) Véhicules de loisirs 469,8* 348,0* +35,0* +29,2 0,0 +5,9* Equipement des loisirs 48,8* 46,0* +6,1* +3,9 -0,6 +2,8* Chiffre d'affaires 518,6* 394,0* +31,6* +26,2 -0,1 +5,5*

L'activité du trimestre a bénéficié de l'intégration d'Adria (contribution de 98,9 M€) ainsi que de la normalisation des approvisionnements des composants ayant fait défaut à fin mai.

A périmètre et taux de change constants, les ventes de camping-cars (+6,6%), de résidences mobiles (+38,8%), d'accessoires pour véhicules de loisirs (+3,1%), de remorques (+4,7%) et de matériel de camping (+21,6%) sont bien orientées. En revanche, les ventes de caravanes (-9,4%) ont souffert de la baisse du marché au Royaume-Uni et celles d'équipement de jardin (-10,2%) ont subi une concurrence accrue en France.

Sur l'exercice, Trigano a poursuivi sa progression et dépassé 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Exercice Du 01/09/17

au 31/08/18 (M€) Du 01/09/16

au 31/08/16 (M€) Variation

(%) dont effet périmètre

(%) ** dont effet taux de change (%) *** Variation à périmètre et taux de change constants (%) Véhicules de loisirs 2 125,8* 1 529,6 +39,0* +29,0 -0,5 +10,5* Equipement des loisirs 188,8* 177,4 +6,4* +5,3 -0,4 +1,5* Chiffre d'affaires 2 314,6* 1 707,0 +35,6* +26,5 -0,5 +9,5*

Si les ventes de l'exercice ont été très favorablement impactées par les variations du périmètre (acquisition d'Adria, de Michael Jordan, de Remorques Hubière et consolidation sur 12 mois au lieu de 8 d'Auto-Sleepers pour un total de 450 M€ environ), la croissance organique est restée soutenue, en particulier pour les camping-cars (+11,5%), les résidences mobiles (+20,2%), les remorques (+5,8%) et les accessoires pour véhicules de loisirs (+4,9%). L'activité matériel de camping (+1,8%) est restée stable tandis que les ventes de caravanes (-2,5% hors intégration d'Adria) et d'équipement de jardin (-11,8%) sont en repli.

Perspectives

L'accueil favorable des nouvelles gammes de véhicules de Trigano, confirmé par les résultats des premiers salons d'automne, permet d'envisager une activité soutenue pour la prochaine saison malgré la volonté des réseaux de distribution de contenir le niveau de leurs stocks. Trigano poursuivra sa politique de gains de parts de marché en Europe et achèvera le programme de développement de sa capacité de production entrepris depuis trois ans.

L'intégration d'Adria se poursuit conformément aux prévisions et un important programme d'investissement sera mis en œuvre en Slovénie à court et moyen terme.

* Chiffres non audités

** Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :

- pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;

- pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.

Il n'y a pas d'entité sortante sur la période.

*** Le retraitement de l'effet change consiste à calculer aux taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours.