Trigano : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 /2019

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 /2019 : + 6,1%

(Chiffres non audités) du 01/09/18 au 30/11/18 (M€) du 01/09/17 au 30/11/17 (M€) Variation

courante

(%) dont effet

périmètre *

(%)

dont effet

taux de change**

(%) Variation à périmètre et taux de change constants (%) Véhicules de loisirs 535,6 506,2 +5,8 +7,8 +0,1 -2,0 Equipement des loisirs 42,2 38,5 +9,7 +0,0 -0,2 +9,9 Chiffre d'affaires 577,8 544,7 +6,1 +7,2 +0,0 -1,2

* Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :

- pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;

- pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1er septembre de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.

Il n'y a pas d'entité sortante sur la période.

** Le retraitement de l'effet change consiste à calculer aux taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours.

Après une longue période de croissance organique forte, les ventes du premier trimestre à périmètre et taux de change constants s’inscrivent en léger retrait (-1,2%) par rapport à l’exercice précédent.

Véhicules de loisirs

Les ventes de camping-cars et de caravanes (respectivement -2,3% et -7,5% à périmètre et taux de change constants) ont été affectées par la mauvaise conjoncture économique au Royaume-Uni ainsi que par la volonté des réseaux de distribution des principaux pays européens de réduire le niveau de leurs stocks. En revanche, les livraisons de résidences mobiles et celles d'accessoires pour véhicules de loisirs (respectivement +19,5% et +3,9% à périmètre et taux de change constants) ont confirmé leur bonne dynamique.

Equipement des loisirs

Les ventes de remorques (+4,1%) sont restées bien orientées en dépit d'un contexte peu favorable en France. Les évolutions des chiffres d'affaires de matériel de camping (+180,5%) et d'équipement du jardin (-12,7%) ne sont pas significatives au premier trimestre en raison de la saisonnalité des ventes de ces activités.

Perspectives

Les immatriculations de camping-cars sont restées en croissance sur les premiers mois de la saison (de septembre à décembre) sur les principaux marchés européens et de plus Trigano y a gagné des parts de marché. La poursuite de cette dynamique pourrait être entravée par la détérioration du climat économique et politique, par exemple en France, en Italie ou au Royaume-Uni. Trigano restera particulièrement attentif à l'évolution de ses marchés et adaptera ses capacités de production en conséquence. La société poursuivra par ailleurs ses investissements destinés à la rendre plus compétitive, en particulier par l'amélioration de ses systèmes de gestion industrielle et de sa productivité. L'intégration de la société Adria étant pratiquement achevée, Trigano restera attentif à toute opération de croissance externe créatrice de valeur.