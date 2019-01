Trigano : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la clôture- Mercredi 9 janvier 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

+14,28% à 84,85 euros)Le spécialiste des caravanes et camping-cars a reçu le soutien de plusieurs analystes dans le sillage de sa publication trimestrielle et de son assemblée générale des actionnaires. Par exemple, lundi, Oddo BHF saluait une relative bonne résistance du chiffre d'affaires du premier trimestre au regard de la base de comparaison très défavorable, ainsi que la capacité de Trigano à gagner des parts de marché et la valorisation attractive du groupe.