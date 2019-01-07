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Trigano : Les ventes en recul au T1 à données constantes

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07/01/2019 | 07:33

7 janvier (Reuters) - TRIGANO:

* CA DE 577,8 MLNS D'EUROS AU T1 (+6,1%), EN RECUL DE 1,2% A TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS

* LES VENTES DE CAMPING-CARS ET CARAVANES AFFECTÉES AU T1 PAR LA MAUVAISE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE AU ROYAUME-UNI ET LA RÉDUCTION DES STOCKS DES DISTRIBUTEURS

* LA HAUSSE DES IMMATRICULATIONS DE CAMPING-CARS ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE POURRAIT ÊTRE ENTRAVÉE PAR LA DÉTÉRIORATION DU CLIMAT ÉCONOMIQUE EN FRANCE, EN ITALIE OU AU ROYAUME-UNI

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 2 452 M
EBIT 2019 255 M
Résultat net 2019 193 M
Trésorerie 2019 84,8 M
Rendement 2019 2,55%
PER 2019 7,53
PER 2020 7,20
VE / CA 2019 0,56x
VE / CA 2020 0,48x
Capitalisation 1 460 M
Graphique TRIGANO
Durée : Période :
Trigano : Graphique analyse technique Trigano | Zone bourse
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Consensus
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Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 138 €
Ecart / Objectif Moyen 83%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
François Marie Feuillet Chairman & Chief Executive Officer
Guido Carissimo Director
Marie-Hélène Simone Feuillet Executive Director & Deputy CEO
Michel Freiche Executive Director & Deputy CEO
Alice Cavalier Feuillet Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
TRIGANO-6.39%1 663
NIKON CORP0.00%5 892
POLARIS INDUSTRIES INC.2.58%4 860
BRUNSWICK CORPORATION0.41%4 046
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