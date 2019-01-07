Trigano : Les ventes en recul au T1 à données constantes

7 janvier (Reuters) - TRIGANO:
* CA DE 577,8 MLNS D'EUROS AU T1 (+6,1%), EN RECUL DE 1,2% A
TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS
* LES VENTES DE CAMPING-CARS ET CARAVANES AFFECTÉES AU T1
PAR LA MAUVAISE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE AU ROYAUME-UNI ET LA
RÉDUCTION DES STOCKS DES DISTRIBUTEURS
* LA HAUSSE DES IMMATRICULATIONS DE CAMPING-CARS ENTRE
SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE POURRAIT ÊTRE ENTRAVÉE PAR LA
DÉTÉRIORATION DU CLIMAT ÉCONOMIQUE EN FRANCE, EN ITALIE OU AU
ROYAUME-UNI
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(Rédaction de Paris)