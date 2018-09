Trigano : Thor vient montrer ses muscles en Europe

Gagner une exposition à l'Europe

L'américain Thor Industries va racheter l'Allemand Erwin Hymer pour 2,1 milliards d'euros, pour créer le nouveau numéro un mondial des véhicules de loisirs. La nouvelle ne surprend pas vraiment les investisseurs, car la rumeur circulait depuis quelques jours déjà que Thor était en pôle-position grâce à une offre plus solide que le fonds d'investissement Centerbridge, son concurrent. Initialement, la famille Hymer avait engagé des banques conseil en vue d'une entrée en bourse, mais elle a visiblement été convaincue par ce poids lourd du secteur, roi incontesté de la caravane aux Etats-Unis, mais roi jusqu'ici totalement nu en Europe. Les Hymer resteront exposés au secteur car Thor utilisera ses propres actions pour honorer une petite partie de la transaction, en l'occurrence 2,3 millions de titres valorisés environ 224,5 millions de dollars dans les cours actuels.Le montant de la transaction fait ressortir un multiple de 8,9 fois l'Ebitda réalisé lors de l'exercice clos le 31 août dernier (Thor confirme un niveau de 235 millions d'euros ajustés) et de 7 fois l'Ebitda de 300 millions d'euros visés sur l'exercice en cours. Le chiffre d'affaires d'Erwin Hymer sur le dernier exercice est estimé à 2,5 milliards d'euros et sa part de marché européenne à 29%, contre 28% au français Trigano (lequel estime être à 32% après ses dernières acquisitions).. De surcroît, la part de véhicules motorisés passera de 27 à 40% et celle d'engins tractables reculera de 71 à 57% dans le mix-produit. La transaction pourrait être bouclée d'ici la fin de l'année, compte tenu d'une contrainte antitrust modeste.Trigano se négocie environ 10 fois son ratio VE/EBITDA 2018 et 8 fois 2019 . L'annonce de la transaction ne fait pas ciller la valeur moyenne française, qui perd -0,3% à 127,70 EUR en séance.. Le management aura ainsi l'occasion de rétablir la teneur exacte des parts de marché européennes.