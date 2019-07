Trigano : hausse de 3,2% du CA au 3ème trimestre

01/07/2019 | 18:38

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 721,6 ME au troisième trimestre, en croissance de 3,2%.



Les véhicules de loisirs affichent une croissance de +3,0% et l'activité Equipement des loisirs progresse de +5,2%.



Les ventes de camping-cars (+2,8%) n'ont pas bénéficié complètement de la croissance du marché (+8,2% à fin mai sur 9 mois) en raison de la poursuite de la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution partout en Europe.



Les ventes d'équipements de jardin (+8,1%) et celles de remorques (+6,5%) affichent une bonne croissance.



' La bonne orientation du marché du camping-car en Europe et la fin prévisible du déstockage des réseaux devraient permettre à Trigano de poursuivre la croissance de son activité en 2019/2020 malgré les incertitudes sur le niveau de la consommation en Grande Bretagne ' indique le groupe.



