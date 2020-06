Trigano : le Covid-19 a fait chuter le CA au T3, l'activité devrait repartir au T4

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur français de véhicules de loisirs Trigano a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse de 45,7% au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, sous l'effet de la crise sanitaire du Covid-19.

Sur la période de mars à mai, les revenus de Trigano se sont établis à 391,8 millions d'euros, contre 721,6 millions d'euros à la même période un an plus tôt. A périmètre et taux de change constants, la baisse s'est établie à 45,2%.

Dans le segment des véhicules de loisirs, qui compte pour 88% de l'activité totale du groupe, les ventes de camping cars et de caravanes ont chuté respectivement de 49,7% et 40,7%.

En raison de la crise sanitaire, "pendant de nombreuses semaines, l'entreprise a arrêté sa production et ses réseaux de distribution ont dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Dans le segment des équipements de loisirs, les ventes de remorques ont diminué un peu moins fortement, de 30,5%, grâce à la localisation de certaines unités de fabrication dans des pays moins touchés par l'épidémie comme la Norvège, la Serbie et la Pologne. Les ventes d'équipements de jardin et de matériel de camping ont reculé de 28,2% et 38,9% respectivement, "grâce à la distribution via Internet de [ces] produits", a expliqué Trigano.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de Trigano s'est établi à 1,56 milliard d'euros, en recul de 16,3% en données publiées et à périmètre et taux de change constants.

Sur le plan de ses perspectives, le groupe prévoit que l'activité du quatrième trimestre "devrait être soutenue", notant que "la levée des mesures de confinement dans la plupart des pays européens dans le courant du mois de mai s'est accompagnée d'une forte augmentation de la fréquentation des points de vente de véhicules de loisirs".

Trigano a cependant averti que "les ventes de l'exercice 2019-2020 rester[aient] fortement impactées par les pertes de volumes de fabrication enregistrées au troisième trimestre".

