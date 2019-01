Trigano : perd 5% après l'annonce de son chiffre d'affaires et de perspectives prudentes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Trigano chutait de 5,2% à 71,60 euros lundi matin en début de séance à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires de 577,8 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice qui s'achèvera fin août 2019, en baisse de 1,2% à périmètre et taux de change constants. Pour les analystes d'Oddo BHF, le chiffre d'affaires du premier trimestre témoigne toutefois "d'une relative bonne résistance au regard de la base de comparaison très défavorable". Le chiffre d'affaires du fabricant de véhicules de loisirs avait bondi de 23,3% à périmètre et taux de change constants à la même période un an plus tôt. Les dirigeants de Trigano n'ont pas fourni d'objectifs chiffrés pour l'exercice en cours, indiquant seulement que "les immatriculations de camping-cars sont restées en croissance sur les premiers mois de la saison sur les principaux marchés européens" et que le groupe "y a gagné des parts de marché". Mais Trigano avertit que "cette dynamique pourrait être perturbée par la détérioration du climat économique et politique en France, en Italie ou au Royaume-Uni". (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

