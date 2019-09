Trigano : publie un CA annuel stable après un trimestre difficile pour les camping-cars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur français de camping-cars et de caravanes Trigano a fait état mercredi d'une quasi-stabilité de son chiffre d'affaires annuel et présenté des perspectives soumises à des influences contradictoires pour son exercice 2019-2020.

Les ventes du groupe pour l'exercice 2018-2019 clos fin août se sont établies à 2,33 milliards d'euros, contre 2,31 milliard d'euros un an plus tôt, soit une légère hausse 0,6% en données publiées et un recul de 1,1% à périmètre et changes constants, a annoncé Trigano dans un communiqué.

Selon un consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires annuel de 2,4 milliards d'euros.

Les ventes de la division véhicules de loisirs, principale contributrice au chiffre d'affaires, ont augmenté de 0,4% en données publiées et ont reculé de 1,5% à changes et périmètre constants, s'établissant à 2,13 milliards d'euros.

Les ventes d'équipements de loisirs ont progressé de 2,6% en données publiées et de 2,8% à périmètre et changes constants, pour atteindre 193,7 millions d'euros.

Au cours de l'exercice écoulé, les ventes de camping-cars ont reculé de 2,7% à périmètre et taux de change constants. Elles "ont été affectées par la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution et par les difficultés de certains marchés impactés par la mise en place de taxes ou par des incertitudes politiques ou économiques", a expliqué le groupe.

Les ventes de caravanes, de résidences mobiles et de matériel de camping ont en revanche bien progressé, avec des hausses respectives de 3,7%, 8,6% et 18,4%.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires total de Trigano a atteint 469,8 millions d'euros, soit une baisse de 9,4% en données publiées et de 9,1% à périmètre et changes constants.

Les ventes de camping-cars ont chuté de 12,5% sur la période, sous l'effet de la baisse de production de deux sites liée à la réimplantation des lignes de montage et de difficultés d'approvisionnement ayant provoqué des arrêts de chaînes.

"L'accueil favorable par la clientèle des nouvelles gammes de véhicules et la non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devraient favoriser la progression de l'activité en 2019-2020", a déclaré le groupe à propos de ses perspectives.

L'entreprise prévient cependant que "la croissance du marché du camping-car en Europe pourrait être impactée par la persistance d'incertitudes économiques dans certains pays et par des politiques fiscales renchérissant le prix des produits".

Dans ce contexte, Trigano compte "rester attentif à l'évolution de ses marchés" avec pour but d'"adapter sa capacité de production ainsi que le niveau de ses coûts aux évolutions de la demande".

