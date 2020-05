Trigano : s'attend à un second semestre compliqué après un recul de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur français de véhicules de loisirs Trigano a publié mercredi des résultats en baisse au premier semestre, et s'attend à des perturbations au second semestre sur ses principaux marchés liées à la crise du coronavirus.

"L'activité et les résultats du deuxième semestre seront également fortement impactés par la crise que nous traversons. Les pertes de volumes de fabrication ne pourront être rattrapées avant la fin de l'exercice et les niveaux de productivité attendus lors des phases de redémarrage de l'outil de production seront nettement dégradés en raison des contraintes sanitaires", a expliqué le groupe.

Trigano a précisé que ses activités de production avaient repris "de façon progressive" à partir de la mi-avril, après avoir été fortement réduites dans la plupart de ses usines le mois précédent. "La quasi-totalité des sites devrait être en fonctionnement à partir de mi-mai", a-t-il souligné.

Le groupe estime cependant qu'il est difficile de prévoir le niveau de la demande au second semestre et se tient prêt à adapter sa production en conséquence. Les restrictions relatives aux rassemblements de personnes sur un même lieu pourraient perturber voire même empêcher la tenue des foires et salons d'automne et les distributeurs fragilisés pourraient réduire leurs engagements de mise en gamme, a-t-il indiqué.

Au premier semestre, clos fin février, le chiffre d'affaires de Trigano est ressorti à 1,16 milliard d'euros, en croissance de 2,3% en données publiées et de 1,9% à taux de change et périmètre constants.

Le bénéfice opérationnel courant a reculé à 89,3 millions d'euros, contre 100,2 millions à la même période de l'exercice précédent, tandis que le bénéfice net s'est inscrit à 65,7 millions d'euros, contre 72 millions un an plus tôt.

"Les résultats du premier semestre ont été affectés par un mix des ventes défavorable en termes de marge, par un niveau de productivité inférieur aux attentes dans les usines ayant été réimplantées il y a quelques mois, ainsi que par une augmentation des coûts de garantie", a précisé le groupe.

En dépit d'un manque de visibilité sur la demande, le groupe estime qu'il dispose d'un niveau de trésorerie suffisant pour surmonter la crise. A moyen terme, Trigano entend bénéficier de l'"avantage décisif" du camping-car sur d'autres modes de vacances face au risque épidémique.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

