Trigano : tassement organique de 1,2% du CA au 1er trimestre

07/01/2019 | 14:16

Trigano affiche un chiffre d'affaires de 577,8 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2018-19 (septembre à novembre), en croissance de 6,1% en données publiées, mais en retrait de 1,2% à périmètre et taux de change constants.



Les ventes de camping-cars et de caravanes (respectivement -2,3% et -7,5% en organique) ont été affectées par la mauvaise conjoncture économique au Royaume-Uni et la volonté des réseaux de distribution des principaux pays européens de réduire le niveau de leurs stocks.



En revanche, le groupe souligne que les livraisons de résidences mobiles et celles d'accessoires pour véhicules de loisirs (respectivement +19,5% et +3,9% à périmètre et taux de change constants) ont confirmé leur bonne dynamique.



