Trigano : ventes stables à 2,3 milliards d'euros

25/09/2019 | 18:10

Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 469,8ME au quatrième trimestre, en repli de 9,4% par rapport à l'exercice précédent. Sur l'exercice 2018/2019, les ventes sont stables à 2,3 milliards d'euros (+0,6%).



' Les ventes de camping-cars (-2,7% à périmètre et taux de change constants) ont été affectées par la politique de réduction des stocks des réseaux de distribution et par les difficultés de certains marchés impactés par la mise en place de taxes ou par des incertitudes politiques ou économiques ' indique le groupe.



Les ventes de caravanes (+3,7%), de résidences mobiles (+8,6%) et de matériel de camping (+18,4%) ont bien progressé tandis que celles de remorques (+1,6%), d'accessoires pour véhicules de loisirs (-0,2%) et d'équipement de jardin (-0,5%) sont stables.



' L'accueil favorable par la clientèle des nouvelles gammes de véhicules et la non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devraient favoriser la progression de l'activité en 2019/2020 ' rajoute le groupe.



