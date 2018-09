Trigano : Oddo reste à l'achat après les chiffres trimestriels

27/09/2018 | 10:17

Le groupe Trigano a publié un chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre proche des attentes d'Oddo. Il est en croissance de 31.6% à 518.6 ME (contre 524.5 MEe ; différence -1.1%) dont une hausse de 35% pour les Véhicules de Loisirs (469.8 ME) et +6.1% pour les Equipements de Loisirs. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 183 E.



Pour l'exercice en cours 2018/19, le groupe indique s'attendre à une activité soutenue en précisant que son carnet de commandes est à ce stade en léger recul en raison d'une base de comparaison défavorable.



' Pour notre part, nous anticipons une croissance du CA en 2018/19 de 6.8% de sortes que nous ne modifions pas nos estimations. Au niveau de la profitabilité en 2018, le management n'a pas fait de commentaires et nous laissons également nos prévisions inchangées (ROC 232 ME ; +56% ; MOP 10%) ' indique Oddo dans son analyse du jour.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.