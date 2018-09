Trigano : dans les petits papiers de Portzamparc

05/09/2018 | 09:20

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, fait entrer l'action Trigano dans sa 'shortlist' (ses valeurs préférées) du mois de septembre ainsi que dans sa liste plus intemporelle 'Convictions'. Désormais à l'achat sur le dossier, contre un précédent conseil de 'renforcer', les spécialistes visent un objectif de cours de 175 euros. Soit un potentiel de hausse de plus de 40%.



Certes, le point sur son 3e trimestre 2017/2018 présenté par le spécialiste des véhicules de loisirs début juillet 'a fortement perturbé la marche en avant du titre' en raison notamment 'des défauts fournisseurs rencontrés par le groupe, qui ont retardé 500 livraisons'.



Mais depuis lors, argumente Portzamparc, 'les immatriculations ont retrouvé le chemin de la croissance à deux chiffres (...) et les 500 véhicules non livrés au 3e trimestre devraient l'être en grande majorité sur le 4e trimestre.'



Au final, les analystes ont donc peu modifié leurs prévisions relatives à l'exercice 2017/2018. Ils estiment en conséquence que la sanction boursière infligée au titre, qui a chuté de 31% depuis le pic de 180 euros atteint en mai, 'peu justifiée à nos yeux'.



D'autant moins d'ailleurs que la valorisation du dossier est jugée attractive, avec un ratio de valeur d'entreprise / résultat d'exploitation 2018/2019 de 8,3 fois.









