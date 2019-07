TRILOGIQ : Communiqué comptes consolidés annuels 31.03.2019

Retour à un EBITDA annuel positif + 141 K€ (- 395 K€ au S1 et + 536 K€ au S2) Trésorerie en hausse (+ 704 K€ à 16.254 K€) et net désendettement (- 1.678 K€)

Redressement sensible : rentabilité et cash-flow

Le chiffre d'affaires consolidé s'est contracté de 3% d'un semestre à l'autre pendant que le taux de marge brute progressait de 2,5 points du fait de l'arrêt de contrats non rentables et de la mise en place d'une nouvelle stratégie de chiffrage des projets.

Entre le premier et le second semestre, TRILOGIQ a réalisé des économies de frais de structure pour 871 K€ qui ont principalement porté sur l'activité digitale anglaise, la logistique interne et les coûts de stockage en Europe. Cette réorganisation a permis au Groupe de dégager un excédent brut d'exploitation de 536 K€ au second semestre, soit un différentiel de 931 K€ par rapport au premier semestre qui affichait une perte de 395 K€.

Les dotations aux amortissements restent très élevées, à plus de 1,5 M€ par semestre, du fait des plans massifs d'investissements réalisés ces dernières années : 13 M€ dans le parc de presses à injection plastique et les moules de la gamme composite entre 2012 et 2016, 11 M€ pour les bâtiments allemand, français et anglais entre 2012 et 2017, et 1 M€ pour les plateformes digitales, notamment. Cependant, avec le plan de cession d'actifs débuté en 2018-2019 et la fin programmée en 2020-2021 des dépréciations des moules, l'exercice 2019- 2020 devrait être le dernier à enregistrer un tel niveau d'amortissements annuel.

A ce sujet, Eric Courtin, Président Directeur Général de TRILOGIQ, apporte les éclaircissements suivants :

Entre 2012 et 2017, TRILOGIQ a opéré des mauvais choix en termes d'investissements dans trois domaines :

la gamme composite GRAPHIT : si ce projet présentait effectivement une réelle opportunité, nous avons surinvesti dans la capacité de production de cette gamme et notre outil est aujourd'hui largement surcapacitaire. Les actifs excédentaires sont en cours de cession et nous espérons en dégager 2 M€ de trésorerie sur l'exercice 2019- 2020, l'immobilier : même si nous avons commencé à céder une partie de notre parc, nous avons aujourd'hui encore beaucoup trop de bâtiments en Europe Occidentale, la filiale anglaise dédiée au marketing et au digital : le lancement de la transformation digitale du Groupe en Angleterre a présenté un rapport prix - performances inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons transféré la majeure partie de l'activité digitale en France avec des coûts de développement bien moindres. »



Entre le 30 septembre 2018 et le 31 mars 2019, TRILOGIQ a augmenté sa trésorerie nette de dettes financières de 2,9 M€ qui ont permis la hausse de la trésorerie en banque pour 1,8 M€ et le remboursement des dettes financières pour 1,1 M€.