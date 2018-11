Tronics : hausse de 11% du CA au 1er semestre

30/11/2018 | 10:57

Tronics, société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards, annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre clos le 30 septembre de près de 3,1 millions d'euros, en hausse de 11% en comparaison annuelle.



L'activité manufacturing a généré un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros, soit une augmentation de 35%, principalement soutenue par les activités à Crolles (France) qui ont augmenté de 37% sur la période.



Pour le second semestre de son année fiscale 2019, Tronics vise un nouvel accroissement de ses activités manufacturing, qui devraient être soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.



